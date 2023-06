Torino, il pagellone di fine anno: Buongiorno 7.5, una stagione di soddisfazioni

Buongiorno, partita top: Lazio-Torino — Le prestazioni positive di Buongiorno in questa stagione sono state molte ma una delle migliori a detta di tutti gli addetti ai lavori è stata la gara in trasferta a Roma contro la Lazio. In quel match dello scorso aprile il Toro riuscì a vincere in casa dei biancocelesti che erano arrivavano da otto risultati utili consecutivi. Uno dei migliori fu proprio il centrale classe 1999 che riuscì a fermare al meglio gli attaccanti laziali oltre ad un cliente scomodo come Sergej Milinkovic-Savic. Buongiorno e il resto della retroguardia del Torino riuscirono a chiudere il match senza subire reti e grazie al gol di Ilic fu possibile portare a casa i tre punti.

Buongiorno, partita flop: Napoli-Torino — Una gara che invece mise in seria difficoltà il numero 4 granata fu quella di Napoli. Il Torino venne sconfitto 3-1 e tutte e tre le reti dei futuri Campioni d'Italia furono segnate in un primo tempo che fu davvero complicato per i granata. Buongiorno apparve come uno dei più in difficoltà non riuscendo a gestire Anguissa che ferì per ben due volte la difesa del Toro segnando altrettante reti. In quella serata del primo ottobre il difensore azzurro toccò uno dei punti più bassi della sua annata (anche perché si trovava di fronte un avversario davvero tosto) ma da lì seppe poi risollevarsi.

Buongiorno, il pagellone di fine stagione: il voto — In conclusione il voto che la redazione di Toro News si sente di assegnare al campionato condotto da Alessandro Buongiorno è un 7,5. In questa annata sono state tante le soddisfazioni che ha saputo togliersi e per la prima volta nella sua carriera ha avuto l'onore di leggere i nomi del Grande Torino in occasione delle celebrazioni del 4 maggio. Si tratta quindi di un riconoscimento da parte della società e di tutto l'ambiente granata per uno dei fiori all'occhiello del club. A livello personale sono arrivate anche delle gioie come la Laurea in Economia Aziendale conseguita a febbraio e il primo gol con la maglia del Torino realizzato lo scorso 3 maggio nel match di Genova vinto contro la Sampdoria. Una stagione davvero memorabile per colui che è destinato a diventare sempre più un simbolo per il Toro.