Torino, il pagellone di fine stagione: Gemello sv, neanche un minuto in campo

In granata dal 2019, per Luca Gemello questa stagione 2022/2023 non si è rivelata essere un granché: il portiere granata, infatti, ha terminato la stagione con 0 presenze e, di conseguenza, un minutaggio pari a 0. Non una buona scelta da parte della società granata, quella di tenerlo in panchina: considerata la giovane età del giocatore, un prestito avrebbe potuto giovare alla sua crescita personale e professionale.