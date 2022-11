Torino, il pagellone di metà stagione: Radonjic 6.5, sprazzi di alta qualità

Partita flop: Torino-Sassuolo 0-1

La mancanza di continuità del numero 49 però si è vista tutta in diversi frangenti in cui non è riuscito ad incidere né dal primo né a gara in corso. La partita che il Torino ha perso in casa contro il Sassuolo il 17 settembre, è uno di questi casi. Radonjic contro i neroverdi è stato schierato dal primo minuto ma non è mai apparso in giornata e non è riuscito a creare delle occasioni con le sue classiche sgasate sulla fascia sinistra. A inizio secondo tempo si macchia anche di un errore: gli viene concessa una buona chance per calciare in porta e per provare a fare il gol dell'1-0 ma colpisce male la palla che non trova lo specchio. Al 58' di quella partita Juric decide di toglierlo per far entrare Pellegri.