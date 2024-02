Torino, il punto dall’infermeria: Buongiorno vede la Fiorentina, out Tameze

Sabato 2 marzo alle ore 20.45 - dopo la sconfitta in trasferta contro la Roma- il Torino sarà impegnato in casa contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, reduce dalla vittoria per 2-1 contro la Lazio. I ragazzi di Juric affronteranno i viola in uno scontro diretto per l'Europa :la distanza è di cinque punti (la Fiorentina è settima a quota 41 punti, il Toro decimo a 36). In vista della prossima sfida dei granata, facciamo il punto dall'infermeria della squadra di Ivan Juric.

Infortunio Lovato, novità nella giornata di mercoledì

Ricardo Rodriguez è tornato in campo durante il match contro la Roma per prendere il posto di Valentino Lazaro. Lo svizzero si può dire recuperato. Prosegue positivamente il percorso di recupero per Buongiorno. Il difensore centrale granata oggi ha sostenuto l'allenamento con il gruppo e i segnali sono positivi. Al 99% sarà convocato per il match contro la Fiorentina. Non sarà disponibile Tameze invece, ancora infortunato. Nessun infortunio per quanto riguarda Pietro Pellegri, l'attaccante non era stato convocato per scelta tecnica. Capitolo Lovato: il difensore è uscito dopo quattordici minuti di gioco contro la Roma per un problema al polpaccio sinistro. Le sue condizioni verrano chiarite nella giornata tra oggi e domani (mercoledì), ma è da mettere in preventivo una sua assenza contro i toscani. Ci saranno delle ulteriori valutazioni anche per Valentino Lazaro, uscito dolorante dal match contro la Roma.