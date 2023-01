Torino, il punto dall’infermeria: Pellegri-Aina verso il rientro a fine gennaio

Verso lo Spezia sono in quattro gli indisponibili per Juric salvo novità dell’ultima ora

Redazione Toro News

Nemanja Radonjic ha subito un trauma contusivo nei giorni precedenti a Milan-Torino: anche per questo è rimasto in panchina, ma dovrebbe recuperare regolarmente ed essere disponibile per Torino-Spezia, il match in programma domani alle 15. Un match per il quale, salvo novità dell’ultima ora, dovrebbero essere quattro gli indisponibili per Ivan Juric.

Emirhan Ilkhan è ancora out per i postumi dell’infortunio alla caviglia rimediato nell’amichevole Torino-Cremonese. Il taglio profondo all’altezza del tendine d’Achille ha bisogno ancora di qualche tempo per rimarginarsi completamente.

Valentino Lazaro ha iniziato il percorso di terapia conservativa per curare la lesione al legamento collaterale mediale del ginocchio destro rimediata in Salernitana-Torino. Per lui i tempi di recupero non sono inferiori ai due mesi.

Ola Aina sta per guarire dalla seria lesione miotendinea al bicipite femorale destro rimediata a fine ottobre. Per lui è stato un lunghissimo stop che alla fine dovrebbe aggirarsi sui tre mesi. Dovrebbe rientrare a fine gennaio.

Rientro entro gennaio previsto anche per Pietro Pellegri, out dal 27 dicembre per una lesione muscolare. Un mese di stop è la prognosi prevista per l’attaccante, che può avere l’obiettivo di essere recuperabile, se non per Fiorentina-Torino di Coppa Italia del 1° gennaio, per Torino-Udinese del 5 febbraio.