Torino, il punto dall’infermeria: Sanabria da valutare, Lovato rientra

Torino, il punto sugli infortunati pre Udinese

Nel corso della settimana, il Torino ha perso anche Koffi Djidji, fuori dai giochi per circa 45 giorni per una lesione del tendine distale del muscolo semitendinoso sinistro. La difesa vive l'ennesimo momento di affanno della stagione, ma intanto recupera Matteo Lovato, come affermato da Juric: "Rientra e sta bene". Non fa in tempo a recuperare per Udine, ma dovrebbe tornare disponibile dopo la sosta Adrien Tameze, alle prese con una distrazione al bicipite femorale, dando ulteriore respiro al reparto: "Non c'è per questa, ma per la prossima", ha spiegato Juric in conferenza. Una possibile nuova tegola per il Toro arriva però dal reparto offensivo. Proprio dopo essere tornato al gol, Tonny Sanabria rischia di non trovare continuità a causa di una botta alla coscia. In merito Juric: "Ha preso una brutta botta, c'è stato bisogno di aspirare sangue e stare un po' fermo. Settimana difficile, vediamo oggi come sta in allenamento e decidiamo". Non arruolabili infine Ivan Ilic, a causa della lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio, e il lungodegente Perr Schuurs, impegnato nel lungo recupero dalla lesione al crociato.