Torino, il rinvio lungo di Milinkovic è l’arma tattica del gioco di Juric

La sfida di ieri ha dimostrato come il Toro di quest'anno punti molto sul rinvio lungo e sulla lotta per la conquista delle seconde palle

Luca Bonello

La prestazione del Torino nella sfida di ieri con l'Atalanta è stata molto positiva. Al di là del risultato, i granata escono dal campo consapevoli di aver disputato un'ottima partita, avendo messo sotto gli avversari per quasi la totalità del tempo di gara. La sfida con la Dea inoltre, ha mostrato come il Torino stia iniziando ad applicare i principi tattici del gioco di Juric: sfruttando anche il lancio lungo del portiere in fase di costruzione.

MILINKOVIC-SAVIC - La scelta di Ivan Juric di schierare come primo portiere titolare Milinkovic-Savic è funzionale per questo tipo di giocata. Il serbo infatti, grazie al suo lunghissimo e preciso lancio, permette alla squadra di mantenere un baricentro molto alto in fase di costruzione, e soprattutto favorisce gli attaccanti e gli esterni, che devono andare a staccare contro i difensori avversari per sfruttare il suo rinvio lungo. A quel punto, la lotta al rimbalzo è quindi un elemento chiave per il gioco del Torino di quest'anno, che, se vinta, porta i granata ad essere già pronti ad organizzare l'attacco da una zona di campo molto favorevole.

PARO - Anche lo stesso Matteo Paro, sostituto di Ivan Juric nella gara di ieri, ha confermato la volontà del Torino di adottare con costanza questo tipo di giocata. Queste le sue parole: "Volevamo sfruttare il calcio di Vanja, andare sulle seconde palle, sulle respinte, e da lì cominciare a giocare". Una dichiarazione che fa riflettere anche sul ruolo dei due centrocampisti in mediana e sui trequartisti. Se la punta centrale e l'esterno vanno infatti a contrasto in salto con i difensori, diventa fondamentale che i centrali di centrocampo lottino a rimbalzo e mettano giù la sfera. Un principio di gioco interessante, che potrebbe trovare applicazione anche in futuro, ovviamente a seconda delle caratteristiche degli avversari.