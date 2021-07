Juric e la gerarchia dei portieri: linea alta e rinvii precisi con Vanja titolare

Juric è convinto: "Vanja è il titolare, Berisha il secondo". E la ragione potrebbe essere legata ai principi tattici dell'allenatore granata

Silvio Luciani

In un calcio in cui l'aggressività e la verticalità sono due princìpi cardine, anche la scelta del portiere può fare la differenza. Per questo, secondo il parere di chi scrive, Juric è stato così netto nella scelta del 'numero 1' granata: "Il titolare è Vanja, Berisha è il secondo". Nessun dubbio, semmai l'impressione che il rinnovo di Milinkovic-Savic sia una scelta ponderata, per quanto rischiosa. E scorrendo le statistiche del Verona di Juric e quelle dell'Atalanta del suo maestro Gasperini, la motivazione potrebbe essere proprio tattica.

AGGRESSIVITÀ - Non ha mai convinto, soprattutto da titolare, ma è opinione unanime che Milinkovic-Savic - a differenza di un portiere come Sirigu, per esempio - abbia uno stile di gioco che permette alla squadra di essere più aggressiva e di conseguenza alla difesa di essere più alta e soprattutto di giocare a uomo sui riferimenti offensivi degli avversari (principio fondamentale per Juric). Lo dimostra, ad esempio, il confronto tra due vittorie del finale di campionato granata. Nel 3-1 contro la Roma - oltre ad aver propiziato il gol del 2-1 con un'uscita sulla trequarti e un pronto rilancio dell'azione - Milinkovic-Savic ha permesso alla linea difensiva guidata da Nkoulou di avere, durante il possesso avversario, il baricentro medio a 53,16 metri dalla porta del Toro. Contro un avversario più semplice come il Parma già retrocesso, con Sirigu in porta, il dato è sceso a 47,77 metri. Il paragone è relativo e dipende da molteplici fattori, ma avere un portiere pronto a coprire il campo in avanti toglie profondità agli avversari e concede una maggiore aggressività alla linea difensiva, con tutto ciò che ne consegue.

VERTICALITÀ - Altro concetto fondamentale per comprendere Juric è la verticalità quasi esasperata delle sue squadre. Il suo Verona è stato, per distacco, primo per maggior percentuale di lanci lunghi (66,8%), per lunghezza media dei passaggi ed è penultimo nei passaggi tentati. Insomma, pochi fronzoli, verticalità e occupazione della trequarti con tanti uomini a lottare sulle seconde palle per conquistare il possesso offensivo. Il dato più impressionante e attinente alle qualità di Milinkovic-Savic, però, è quello sui rinvii dal fondo: il Verona ha lanciato a più di 37 metri di distanza il 90,7% delle rimesse dal fondo avute a disposizione. Un numero impressionante (l'Atalanta, seconda in questa classifica, ha rinviato lungo il 64,9%) che trova conferme nei duelli aerei effettuati, ben 1736. Insomma, con il suo lunghissimo e preciso rinvio, Milinkovic-Savic sembra essere il portiere giusto per Juric: saranno le prestazioni sul campo a dare ragione o torto alle scelte dell'allenatore granata.