Torino, in casa serve la svolta: la vittoria manca da aprile e il gol da 3 gare

Come detto, quella contro lo Spezia è stata l'ultima vittoria casalinga del Torino che tra lo scorso campionato e quello attualmente in corso è riuscito a raccogliere un successo, quattro pareggi e quattro sconfitte nelle ultime 9 gare interne. Un bottino davvero povero per il Toro e strettamente collegato a questo dato c’è anche la difficoltà nel segnare nelle gare casalinghe. Due aspetti che sono concatenati l’uno all’altro. Banalmente, se non segni non vinci. Tautologia calcistica praticamente, ma pur sempre tema fondamentale in tal senso. Nelle ultime 3 partite allo stadio Olimpico Grande Torino i granata non sono riusciti a segnare nemmeno una rete (Torino-Napoli 0-1 e Torino-Roma 0-3 l'anno scorso più lo 0-0 con la Lazio del 20 agosto). È capitato solamente tre volte in tutta la storia della società granata di non riuscire a realizzare nemmeno una rete per 4 partite casalinghe consecutive: nell'aprile 2008, nel maggio 1979 e nel marzo 1941. Contro il Lecce i ragazzi di Juric dovranno dunque invertire questo trend e fare il massimo per tornare a segnare e a vincere davanti al proprio pubblico.