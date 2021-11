Torino, infortunio Brekalo: distrazione al polpaccio destro, salta lo Spezia

Josip Brekalo si è sottoposto in giornata ai primi accertamenti strumentali

Josip Brekalo non è sceso in campo contro la Sampdoria in seguito a un problema accusato durante il riscaldamento. Ivan Juric aveva parlato di una semplice precauzione, invece c'è l'infortunio muscolare. Il giocatore si è sottoposto in giornata - lunedì 1 novembre - ai primi accertamenti strumentali che hanno evidenziato un interessamento distrattivo del soleo, dunque il croato salterà il prossimo impegno dei granata in programma sabato contro lo Spezia. Nei prossimi giorni Brekalo effettuerà ulteriori esami di approfondimento per chiarire i tempi di recupero.