Toro-Samp, forfait Brekalo: problemi nel riscaldamento. Juric: “Una precauzione”

Josip Brekalo ha dovuto alzare bandiera bianca nel riscaldamento di Torino-Sampdoria per un problema fisico. Sarebbe stato titolare, ma al suo posto ha giocato Karol Linetty. Le condizioni del croato andranno valutate, non è andato nemmeno in panchina. Juric, però, non è parso preoccupato nel post gara: "Abbiamo deciso di non rischiarlo. Eravamo convinti che non sarebbe accaduto niente, ma non volevo correre alcun rischio".