Torino, infortunio Zima: circa 3-4 settimane di stop, difesa in affanno

David Zima viene da un'ottima stagione in cui ha dimostrato di poter essere una buona scelta per la difesa del Torino, nonostante la giovane età (è un classe 2000). Il ceco potrebbe avere anche la possibilità di contendersi la titolarità come difensore centrale visto l'addio di Bremer in direzione Juventus. Purtroppo però queste aspirazioni vanno in stand-by per qualche settimana l'infortunio che lo ha colpito sabato scorso in Costa Azzurra. Al 33' del primo tempo di Nizza-Torino ha dovuto lasciare il campo anzitempo in seguito ad un contrasto di gioco che lo ha fatto cadere malamente sulla spalla destra. Gli esami strumentali hanno poi evidenziato una lussazione acromion claveare destra.