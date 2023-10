Torino-Inter: 0-3, le reazioni social: “La vera perdita è Schuurs”

Ci pensano Thuram, Martinez e Cahlanoglu a firmare lo 0-3 dell'Inter. Dopo un primo tempo di buon livello e chiuso in crescendo, i granata lasciano il centravanti francese troppo libero di calciare e al 59' i nerazzurri passano in vantaggio. Un colpo a cui gli uomini di Juric non hanno saputo reagire, facendosi vedere poco dalle parti di Sommer e subendo subito il raddoppio al 67'. Un difetto ormai ricorrente di questo Toro, sparito dal campo dopo lo svantaggio. Di seguito i migliori tweet dei tifosi granata.