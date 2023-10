Torino-Inter, a un passo dal sold out: meno di mille posti disponibili

Di sicuro tra Maratona e Primavera ci saranno solamente maglie granata. Nella seconda è stato possibile acquisire i biglietti solamente per chi in possesso della Tessera Cuore Granata, grazie alla quale i tifosi potevano anche assicurarsi un mini abbonamento di 3 partite (quelle contro Inter, Frosinone e Sassuolo) al modico prezzo di 35€. Quella del permettere l'ingresso in Primavera solamente tifosi con la tessere del tifoso è un modo anche per evitare quegli scontri che si erano verificati nel 2019. Come quella volta saranno presenti tanti tifosi nerazzurri allo stadio, ma questa volta non ci saranno in Primavera. Le due curve, tinte di granata, saranno pronte a trascinare la squadra di Juric.