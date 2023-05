Torino-Inter, la Maratona raccoglierà offerte per gli alluvionati in Emilia Romagna

Il comunicato della curva Maratona: in occasione di Torino-Inter verranno raccolte offerte per gli alluvionati in Emilia Romagna

La Curva Maratona tende una mano agli alluvionati in Emilia Romagna. In occasione della partita contro l'Inter di sabato 3 giugno infatti, la Maratona ha dato il via a un'iniziativa di stampo benefico, volta a raccogliere offerte per aiutare l'Emilia Romagna dopo i danni causati dall'alluvione. Una cassetta dedicata alle offerte sarà posta al Chiosco davanti allo stadio, lì chi vorrà partecipare alla raccolta potrà farlo dando il proprio contributo. In alternativa le offerte potranno essere consegnate direttamente ai ragazzi della Maratona all'ingresso del "Grande Torino".