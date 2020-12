Torino, Izzo al bivio: rilancio nel 3-5-2 o mercato? Parola a Giampaolo

Rilancio o cessione, quale sarà il futuro al Torino di Armando Izzo? Il centrale ex Genoa, reduce da una buona prestazione ed un gol nell’ultimo match di campionato contro il Napoli, è al bivio della sua avventura in granata: da un lato la possibilità di rilanciarsi nel “nuovo” 3-5-2 di Marco Giampaolo, dall’altro la “tentazione” di lasciare il Torino già nel prossimo mercato di riparazione per cercare fortuna altrove.

MODULO – In entrambi i casi ci sono però alcune incognite da considerare. Nel caso in cui Izzo decidesse di restare e continuare a lottare per i colori granata, infatti, non è detto che Giampaolo continuerà a puntare in pianta stabile sul 3-5-2 come accaduto di recente. Il numero 5 granata in caso di conferma della difesa a tre rappresenterebbe una risorsa tecnica di fondamentale importanza per il Torino che, specie nelle ultimissime uscite, è tornato a dimostrare il suo valore sul campo se accompagnato dalla giusta dote di motivazione. Diverso sarebbe invece se dopo il mercato di gennaio Giampaolo pensasse di cambiare modulo, per tornare al caro vecchio 4-3-1-2. Modulo nel quale Izzo a inizio hanno ha trovato poco spazio e nel quale difficilmente ne troverebbe di più nei prossimi mesi.

MERCATO – Quello del rilancio di Izzo potrebbe dunque rappresentare il giusto compromesso sia per il giocatore che per il club, che rivaluterebbe il difensore anche dal punto di vista economico in vista del mercato estivo. In alternativa, per l’ex Genoa, ci sarebbe invece da considerare l’ipotesi di una cessione immediata nella prossima finestra invernale di trattative. Un’opzione che potrebbe accontentare il Torino solo nel caso di un’offerta ritenuta congrua (con soldi che possano essere reinvestiti) o nell’eventualità di uno scambio con un giocatore gradito a Giampaolo. E qui entra in scena anche la volontà del giocatore, che per rimanere a Torino dovrà mostrare fermezza nel voler combattere sul campo con la maglia granata addosso. Insomma, il rebus è ancora tutto da sciogliere e colloqui sono in vista tra il giocatore e la società a partire dalla ripresa degli allenamenti post-Natale fissata per domani.