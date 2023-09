Torino, Juric e il retroscena su Zapata: “Cercavamo un esterno, poi…”

Quale sarà l'impiego di Sanabria e Zapata?

Insomma, dietro l'arrivo di Zapata non c'è la decisione di cambiare modulo e Juric lo ha messo in chiaro: "Giocare con due punte è un'idea che non mi piace, sinceramente. Per me Zapata, Sanabria e Pellegri sono tutti dei numeri nove. Ora bisogna crescere come squadra con i concetti su cui abbiamo lavorato in questi anni. Abbiamo preso una punta centrale non per passare a due punte, ma perché la società voleva una prima punta più forte”. Il tecnico croato sembra fortemente convinto dei suoi ideali e difficilmente cambierà modulo. Più probabile che in situazioni di svantaggio schieri due punte insieme, ma vedere un 3-5-2 dal primo minuto sembra un'ipotesi molto improbabile per il momento. Difficile sembra anche la possibilità di abbassare Sanabria e farlo diventare un trequartista visto che il tecnico granata ha definito il paraguaiano "un numero 9". Lo spazio davanti rimane dunque molto stretto per 3 attaccanti, ma Juric sembra molto contento di avere più soluzioni, in modo da essere sempre coperto eccellentemente in caso di indisponibilità. Comunque durante una stagione tutto è possibile e ci sono un sacco di varianti in gioco, diventa dunque difficile fare pronostici su quanto e come giocheranno Zapata e Sanabria, quello che è certo è che Ivan Juric si trova tra le mani due ottimi attaccanti.