Torino, Juric ragiona da allenatore-manager: “Livello basso su tante cose”

Le parole del tecnico granata nella conferenza stampa di Torino-Empoli hanno evidenziato le lacune dei granata, ma le basi sono state poste

BILANCIO -"Siamo su livelli bassi, bassi, bassi su tante cose" ha spiegato Juric, ed è chiaro come si riferisse non solo al lavoro della squadra - anzi, si è speso in lodi sperticate sul modo in cui si allenano i giocatori -, ma anche a quello del club. Non si è trattato certo della prima occasione in cui il tecnico ha punzecchiato chi lavora con lui. In particolare, Juric ha menzionato alcune attività in cui secondo lui il Torino deve cambiare approccio. "Il calcio è andato avanti - ha detto il tecnico -: ci sono nuove metodologie, nuovi campi, nuovi modi di cercare giocatori, e di capire chi serve per giocare un calcio moderno". Ancora una volta appare evidente come Juric ambisca ad avere voce in capitolo su questioni che vanno al di là delle competenze tradizionali di un allenatore, sperando di potersi ritagliare un ruolo alla manager inglese. E, sempre a proposito di mercato, è tornato a dire che "La pianificazione si fa non a gennaio, ma a luglio ed agosto, quando si cerca di programmare e di capire quali problemi possono sorgere: e secondo me in estate si poteva fare meglio".