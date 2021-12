Juric pre Torino-Empoli: “Una punta a gennaio? Vedremo, ma il mercato si fa in estate”

Conferenza della vigilia per Ivan Juric , che presenta la gara casalinga contro l'Empoli (fischio d'inizio domani, giovedì 2 dicembre, alle 18.30). Di seguito le dichiarazioni del tecnico del Toro direttamente dalla sala stampa dello Stadio Olimpico-Grande Torino.

13.07 - Juric è arrivato in sala stampa, via alle domande dei giornalisti presenti

Come giudica questo avvio di campionato dell'Empoli? Che partita sarà per voi?

"Una squadra che gioca bene, sono una società che sa lavorare bene. Anche contro la Fiorentina hanno fatto una bellissima partita. Giocano bene e rischiano molto, mi piacciono tanto perché giocano allo stesso modo in casa e trasferta, sarà una partita difficile. Noi dobbiamo continuare sulla nostra strada, fare tre punti sarebbe un bel modo per festeggiare i 115 anni di Toro".

"Assolutamente no, mai. Abbiamo i giocatori, al posto di Djidji ci sono Zima e Izzo; al posto di Belotti c'è Sanabria. Questo non è un problema".

Si aspetta un sostegno particolare dalla tifoseria in concomitanza con il compleanno?

"Non lo so, non mi soffermo su queste cose. C'è sempre un ambiente positivo, la squadra se l'è meritato e spero continuino così".