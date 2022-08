Torino, Juric vuole di più dagli esterni: si attende il ritorno di Vojvoda

Singo è apparso un po' indietro di condizione: alle sue spalle scalpita il nuovo acquisto Lazaro

Redazione Toro News

Quello maturato all'Olimpico Grande Torino contro la Lazio è un buon pareggio per i granata, come confermato dallo stesso Juric nel post partita. Il tecnico croato, tuttavia, ha messo in evidenza anche gli aspetti da migliorare per fare un'ulteriore salto di qualità, e tra questi c'è il rendimento degli esterni: "Quello che ci è mancato secondo me sono stati gli uno contro uno, e i cross dalle fasce", spiega l'allenatore ex Verona, che spera di riavere al più presto Vojvoda al 100% (solo panchina per lui contro i biancocelesti) e di ritrovare il miglior Singo, apparso un po' sottotono nelle prime due uscite.

A sinistra Aina non sfigura, ma manca l'esplosività del kosovaro

Con Vojvoda ancora non al meglio in panchina, la fascia sinistra contro la Lazio è stata presidiata da Ola Aina. Il nigeriano non si è comportato male, soprattutto in fase difensiva: otto duelli vinti e quattro palloni recuperati per l'ex Chelsea, che ha dato sicuramente il suo contributo nell'arginare la manovra offensiva della squadra di Sarri. Il suo apporto tuttavia è mancato sul ribaltamento dell'azione, quando spettava al Toro attaccare: la casella dei cross effettuati, infatti, è vuota. Per questo Juric spera di poter tornare a contare in fretta sul miglior Vojvoda, magari per ristabilire quell'intesa con Singo che aveva così ben funzionato per una parte della scorsa stagione.

A destra si aspetta il miglior Singo, e intanto Lazaro scalpita

Per quanto riguarda la fascia opposta, le prestazioni di Wilfried Singo nei primi due match di campionato non hanno esaltato. L'ivoriano è apparso un po' indietro di condizione, e i numeri contro la Lazio lo testimoniano: un tiro fuori bersaglio, solo due traversoni e ben 14 palle perse. Singo è stato sostituito al 72' della partita contro i biancocelesti da Lazaro, che scalpita per avere più spazio e si candida per un posto da titolare già nella prossima partita dei granata in casa della Cremonese, gara in programma sabato 27 agosto alle 18.30. A Bayeye invece, ritenuto ancora troppo acerbo da Juric, dovrà essere fornito ancora un po' di tempo per entrare meglio nei meccanismi di squadra.