Torino-Juventus 0-0: nel derby un pari che serve a poco

Triplice fischio al Grande Torino

Redazione Toro News 13 aprile 2024 (modifica il 13 aprile 2024 | 20:07)

Si chiude in equilibrio il derby della Mole. Juric non riesce a trovare il primo successo in una stracittadina sulla panchina granata. Per il Toro arriva dunque un punto

Le scelte: Vojvoda a sinistra, Sanabria con Zapata

Juric se la gioca confermando in blocco l’undici visto sabato scorso al Castellani. Spazio dunque a Tameze, Buongiorno e Rodriguez davanti a Milinkovic-Savic. Sugli esterni c’è ancora Vojvoda a sinistra con Bellanova sul versante opposto, in mezzo al campo spazio a Ricci e Linetty con Vlasic nel ruolo di mezzala offensiva. In avanti, al fianco dell’intoccabile Zapata, c’è Sanabria. Allegri si mette a specchio con la coppia Chiesa-Vlahovic in attacco.

Il primo tempo: palo Vlahovic — Grande atmosfera allo stadio Olimpico Grande Torino: stadio tutto esaurito, il botteghino registra un'affluenza di 27.788 spettatori che rappresenta il record di sempre. I primi caldi rappresentano un ostacolo per i giocatori. In avvio il dispositivo difensivo dei granata mostra alcune crepe in avvio, il primo squillo è della Juve: Chiesa scappa a Tameze (che lo segue a tutto campo) e mette in mezzo, Vlahovic da solo colpisce in pieno il palo a porta spalancata. Quindi è Locatelli a mandare alto dopo un errore in costruzione del Toro. I granata faticano a rendersi pericolosi e la Juventus riesce a sfiorare ancora il vantaggio mettendo il suo attaccante davanti alla porta. Alla mezzora è provvidenziale un intervento di Vanja per murare il mancino ravvicinato di Vlahovic. Le iniziative granata sono affidate soprattutto a Vojvoda a sinistra, ma i traversoni sono regolarmente sventati da Bremer e soci. Il primo tentativo verso la porta degli uomini di Juric è dunque al 42' quando Vlasic di testa mette abbondantemente a lato. Al 44’ scatta il giallo per Gatti, che colpisce in pieno Buongiorno in un tentativo di rovesciata. I granata sembrano farsi prendere dal nervosismo: il giallo arriva anche per Ricci, che protesta con Maresca dopo un fischio; stessa sorte anche per Vojvoda pochi istanti più tardi. Lo stesso Juric viene redarguito dal direttore di gara. Dopo tre minuti di recupero si va negli spogliatoi con il risultato ancora bloccato sullo 0-0.

Il secondo tempo: meglio i granata — In avvio di ripresa rischia tantissimo Kostic, graziato dopo un intervento in ritardo su Ricci: per Maresca non è neanche fallo. Al 60’ è Sanabria ad andare vicino al gol, staccando a centro area e trovando la respinta dell’estremo difensore bianconero. Allegri si affida quindi alla panchina: Iling e Yildiz rilevano Kostic e Chiesa. Al 70’ scatta il giallo per Cambiaso che ferma una ripartenza di Vojvoda. E proprio il kosovaro ci prova con un destro dal limite, trovando però la respinta di Szczesny. Al 75’ è invece decisivo Vanja, reattivo su Yildiz. Arrivano quindi le prime mosse di Juric: Okereke e Lazaro rilavano Sanabria e Vojvoda. Allegri inserisce invece Sandro e Kean per Gatti e Vlahovic. All’85’ Masina rileva Bellanova, vittima di crampi, spostando Lazaro a destra. Scattano quindi sette minuti di recupero e al 94’ Lazaro si divora il gol dell’1-0, mandando alto di testa su cross di Linetty. Ed è l’ultima occasione: termina 0-0, un punto che serve a poco ai granata.

