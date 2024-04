Torino-Juventus, oltre 27 mila spettatori: è il nuovo record

Il dato sugli spettatori: sold out annunciato alla vigilia

Vendita online terminata ieri nel primo pomeriggio e casse dello stadio che non hanno neanche aperto prima del fischio d'inizio: è stato sold out il derby della Mole. Sono stati 27.788 gli spettatori che hanno assistito alla stracittadina contro i bianconeri. Registrato dunque il nuovo record di presenze al Grande Torino da quando i granata sono tornati in Serie A.