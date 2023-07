Torino, Karamoh esce dolorante: borsa del ghiaccio sul ginocchio sinistro

Con ogni probabilità il trequartista ex Parma non sarà della partita questo pomeriggio contro la Feralpisalò. Out anche Linetty

Andrea Calderoni Caporedattore centrale

A Pinzolo Yann Karamoh ha lasciato anzitempo l'allenamento di questa mattina, sabato 22 luglio. L'ex Parma si è fatto male in uno scontro di gioco durante un'esercitazione in una sola metà campo. Il trequartista ha accusato un problema al ginocchio sinistro; dopo essere rimasto sul terreno di gioco per qualche minuto, è uscito dal rettangolo verde appoggiandosi sulle spalle dei componenti dello staff di Ivan Juric. Il tecnico croato è stato il primo a verificare le condizioni del giocatore, che poi è stato per qualche minuto seduto in panchina, prima di rientrare negli spogliatoi. Seguiranno naturalmente aggiornamenti sulla natura del suo problema al ginocchio sinistro.