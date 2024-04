Torino, la corsa a settimo e ottavo posto è compromessa: calendari a confronto

Pesa il passo falso contro il Frosinone mentre alcune concorrenti mettono la freccia del sorpasso

Piero Coletta 23 aprile 2024

Come si dice? La speranza è l'ultima a morire? L'ultima arma a cui probabilmente si dovrà aggrappare il Torino nella corsa all'Europa. Un'Europa che dopo lo scialbo 0-0 contro il Frosinone assume connotati decisamente titanici. Perché viene difficile parlare di Europa per il Torino dopo le reti bianche contro i ciociari, dove i granata hanno buttato al vento un'importante "set point" per avvicinarsi realmente all'ottavo e settimo posto. Alla sconfitta di Empoli dunque si aggiunge anche questa battuta d'arresto. E se si guarda al calendario le sensazioni assumono contorni ancora più negativi.

Atalanta 6° (54) — L'Atalanta ha vinto contro il Monza. Ha sofferto e non ha giocato la classica partita da "Dea", ma ha messo in cascina dei punti molto importanti, tali da poter ancora inseguire il panorama Champions League. L'unica scheggia impazzita che potrebbe pesare per l'Atalanta sono gli impegni su più fronti. In Serie A la squadra di Gasperini ha un calendario relativamente semplice. Empoli tra le mura amiche di Bergamo, poi la Salernitana in Campania. Dopo i campani arriverà la Roma, a conti fatti un vero e proprio match point per la Champions. Il programma prosegue con il Lecce (che con la vittoria di Reggio Emilia sembra aver ipotecato la permanenza) e infine il Torino a Bergamo. Di mezzo però ci sono le semifinali di Coppa Italia e di Europa League più il recupero della sfida contro la Fiorentina, di cui però non si sa ancora la data esatta a causa degli impegni europei di entrambe le squadre.

Lazio 7° (52) — I biancocelesti di Igor Tudor hanno battuto il Genoa nell'anticipo del venerdì. La stagione dei biancocelesti non è stata dei migliori, ma può ancora assumere tutt'altra fisionomia. Nel prossimo turno Igor Tudor affronterà il suo passato, ovvero l'Hellas Verona. La truppa di Baroni ha messo a segno un colpo salvezza importante contro l'Udinese, non sarà una gara facile per i romani. Dopo i veneti ci saranno Monza ed Empoli. Se i brianzoli non sembrano più avere nulla da chiedere al campionato, non si può dire lo stesso per i toscani, che sono affamati di salvezza. Spazio poi all'Inter, presumibilmente già campione d'Italia e che potrebbe concedere qualcosa. Nell'ultimo turno della stagione la Lazio affronterà in casa il Sassuolo.

Napoli 8° (49) — La concorrente numero uno per le ambizioni del Torino. Tra le due compagini c'è un divario di appena tre punti e il calendario dei partenopei non è così semplice. Nel prossimo turno il Napoli affronterà la Roma in piena corsa Champions, poi ci sarà l'Udinese dell'ex Fabio Cannavaro. Dopo i friulani ci sarà la sorpresa della stagione Bologna e la Fiorentina. Occhio dunque a questa doppietta di gare che potrebbe risultare decisiva nella corsa. Infine ci sarà il Lecce, avversario decisamente più morbido per i partenopei nel caso in cui le decisioni dovessero arrivare nell'ultima giornata.

Fiorentina 9° (47) — L'altra grande rivale del Torino sarà la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Rispetto al girone d'andata (chiusa al quarto posto), la viola ha avuto un calo evidente e c'è anche l'incognita coppe. In campionato la Fiorentina affronterà il Sassuolo penultimo e in evidente difficoltà. Poi ci sarà il Verona in trasferta, gara che potrebbe essere complicata. Successivamente la Fiorentina riceverà la visita del Monza e poi affronterà la gara contro il Napoli. Nell'ultima giornata invece ci sarà il Cagliari dell'ex Claudio Ranieri. Il calendario però potrebbe alla lunga pesare, i toscani hanno ancora le semifinali di Coppa Italia e Conference League, a cui si aggiungerà anche il recupero contro l'Atalanta.

Torino 10° (46) — Non è tutto ancora perduto per il Torino, ma la prestazione contro il Frosinone e il calendario non lasciano tante speranze. Per i granata c'è l'Inter nella prossima giornata. I nerazzurri potrebbero sentirsi anche appagati dalla seconda stella, ma restano comunque un avversario formidabile e che potrebbe decidere di cannibalizzare la Serie A. Dopo ci sarà il Bologna, altro avversario complicatissimo vista la posizione in classifica dei rossoblù. Post Bologna c'è il Verona. Per concludere Milan in casa e Atalanta in trasferta.

