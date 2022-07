Torino, la giornata: alle 17 l’ultima amichevole pre stagionale contro il Nizza

5 erano le amichevoli in programma durante questa preparazione in vista della nuova stagione 2022/2023 - al via il 6 agosto con la Coppa Italia e il 13 agosto con la Serie A - e all'elenco ne manca soltanto più una: dopo la sconfitta contro l'Eintracht Francoforte e le vittorie contro Mlada Boleslav, Trabzonspor e Apollon Limassol in territorio austriaco, oggi - sabato 30 luglio - il Torino di Ivan Juric scenderà in campo per l'ultima sfida pre stagionale, contro il Nizza, in territorio francese. Il calcio d'inizio, all'Allianz Riviera dell'omonima città francese, è programmato alle ore 17:00, e la gara si potrà seguire tramite Torino Channel e, naturalmente, con la diretta testuale di Toro News.