Torino, la giornata: allenamento al Filadelfia in vista del derby

Prosegue l'avvicinamento al derby della Mole in casa granata. Anche oggi, martedì 9 aprile, Ivan Juric dirigerà una sessione d'allenamento al Filadelfia per continuare a preparare la sfida alla Juventus. Sarà l'ultima sessione prima delle porte aperte di mercoledì quando, a partire dalle 14.45, i tifosi granata potranno far sentire alla squadra la propria carica per il derby. Su Toro News potrete trovare tutti gli approfondimenti, le notizie dell'ultima ora e i temi caldi in casa granata.