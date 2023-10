Torino, la giornata: allenamento in vista della gara di Coppa Italia

Dopo la ritrovata vittoria in campionato, arrivata contro il Lecce al Via del Mare, i granata scenderanno anche oggi in campo al Filadelfia agli ordini di Ivan Juric per allenarsi in vista dell'impegno di giovedì 2 novembre in Coppa Italia contro il Frosinone, partita in programma alle ore 21.00 allo stadio Olimpico Grande Torino.