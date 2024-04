Torino, la giornata: allenamento in vista della sfida con l’Inter

La giornata di oggi in casa Torino sarà caratterizzata da una seduta di allenamento che i giocatori granata svolgeranno presso lo stadio Filadelfia agli ordini di mister Ivan Juric. Il prossimo impegno del Toro sarà domenica alle ore 12:30 contro l'Inter di Simone Inzaghi. In vista di questo match di San Siro oggi quindi Rodriguez e compagni si alleneranno per preparare al meglio questo appuntamento valido per la 34^ giornata di Serie A.