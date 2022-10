Torino, la giornata: antivigilia del derby con allenamento pomeridiano

Continua la preparazione dei granata in vista del derby di sabato

Il Torino, questo giovedì 13 ottobre, si ritroverà al Filadelfia agli ordini di mister Juric per continuare la preparazione in vista della stracittadina di sabato contro la Juventus di Allegri, reduce dalla clamorosa sconfitta in Israele contro il Maccabi Haifa. I granata devono tornare a vincere dopo tre sconfitte consecutive (con Inter, Sassuolo e Napoli) e il pareggio con l'Empoli di domenica scorsa. Oggi la squadra si allenerà nel pomeriggio a porte chiuse allo stadio Olimpico Grande Torino.