Torino, la giornata: Juric in conferenza pre Monza alle ore 10

Un solo giorno alla ripresa del campionato. In casa Toro tutta l'attenzione è sulla sfida la Monza in programma domani, sabato 30 marzo, alle ore 15. Tanti i temi da approfondire prima della gara contro i brianzoli per capire come si presenta il Toro alla gara, quali sono le condizioni del gruppo ricompattatosi dopo la sosta per le Nazionali. Ivan Juric risponderà alle domande dei giornalisti nella consueta conferenza stampa della vigilia, in programma oggi, venerdì 29 marzo, alle ore 10 presso la Sala Conferenze dello Stadio Olimpico Grande Torino. In giornata dirigerà anche una sessione d'allenamento al Filadelfia. Su Toro News potrete seguire la diretta testuale della conferenza e tutto l'avvicinamento a Torino-Monza.