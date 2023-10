Torino, la giornata: ripresa al Filadelfia senza otto nazionali

Ben 8 granata abbandonano Torino, ma Juric e il resto della rosa non abbasseranno il ritmo in vista della ripresa

E' iniziata la pausa nazionali e questa volta si è portata via 8 granata. 7 di loro giocheranno le qualificazioni ad Euro 2024, Sanabria è invece l'unico giocatore non europeo. Oltre quest'ultimo sono partiti anche Vojvoda, Vlasic, Rodriguez, Gineitis, Milinkovic-Savic, Radonjic e Ilic. Per Juric e il resto della squadra, dopo due giorni di riposo, riprendono in questo martedì gli allenamenti al Filadelfia in vista della ripresa del campionato, che avverrà il 21 ottobre, giorno in cui il Torino incontrerà l'Inter.