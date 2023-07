Torino, la giornata: oggi la partenza per il ritiro a Pinzolo

Oggi la squadra di Juric si dirigerà in Trentino per affrontare il ritiro estivo. Ecco il programma della giornata

Oggi per i granata inizia ufficialmente il ritiro estivo. I ragazzi di Juric alle ore 8:00 si troveranno al Filadelfia per cominciare il viaggio verso Pinzolo. Secondo il programma della giornata è poi previsto verso le ore 8:20 il trasferimento alla stazione Porta Nuova e successivamente verso le 8:50 la squadra prenderà il treno che li condurrà fino a Brescia. Ad attenderli ci sarà il bus granata, che li condurrà a destinazione. Una volta arrivati a Pinzolo (verso le 13:30) il gruppo avrà il tempo per sistemarsi in hotel e poi pranzare. Dopo alcune ore di riposo la squadra alle 16:45 si radunerà nuovamente facendo merenda e alle 17:00 si trasferirà al campo di allenamento, con la sessione di preparazione che inizierà alle 18:00. Una volta terminato il lavoro sul verde, per le 21:00 è poi prevista la cena.