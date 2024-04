Torino, la giornata: oggi la ripresa al Filadelfia. Alle 18 il derby Primavera

Dopo la sconfitta a San Siro contro l'Inter per 2-0, oggi - lunedì 29 aprile - i granata di Ivan Juric torneranno subito in campo allo stadio Filadelfia per cominciare a preparare la prossima gara di campionato con il Bologna in programma venerdì 3 maggio alle ore 20.45 allo stadio Olimpico Grande Torino. Alle 18.00 scenderà in campo la Primavera del Torino che sfiderà nel derby la Juventus al campo “Ale& Ricky" dell’Allianz Training Center di Vinovo.