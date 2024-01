Torino, la giornata: oggi la ripresa al Filadelfia post vittoria sul Napoli

Il programma della giornata in casa Torino

Dopo aver festeggiato la vittoria sul Napoli, il Torino torna subito al lavoro al Filadelfia. Nella giornata di oggi, lunedì 8 gennaio, i granata hanno infatti in programma la prima seduta d'allenamento della settimana che condurrà alla trasferta ligure per sfidare il Genoa nella gara in programma sabato 13 gennaio alle ore 15. Juric valuterà le condizioni del gruppo dopo la partita contro il Napoli, chi ha speso di più sarà impegnato nel lavoro di scarico mentre il resto della rosa procederà con la seduta canonica.