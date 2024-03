Torino, la giornata: oggi la ripresa degli allenamenti

Oggi i granata tornano al Fila per preparasi in vista della gara contro il Monza

Per via dei numerosi granata partiti per la pausa nazionali la rosa è ridotta al minimo. Nonostante ciò oggi i ragazzi di Juric torneranno in campo per preparare la gara contro il Monza, in programma sabato 30 marzo alle ore 15.00 all'Olimpico Grande Torino e dai prossimi giorni rientreranno al Fila anche i giocatori impegnati con le nazionali.