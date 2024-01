Torino, la giornata: terzo e ultimo giorno di riposo per i granata

Oggi, martedì 16 gennaio, i granata non scenderanno in campo al Filadelfia, così com'è successo anche ieri. Giornata di riposo per i ragazzi di Juric che riprenderanno gli allenamenti mercoledì mattina, vista l'assenza di impegni in questa settimana causa Supercoppa italiana. I granata avranno più tempo per preparare la gara contro il Cagliari prevista per venerdì 26 gennaio.