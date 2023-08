Torino, la giornata: riposo per i granata, domani la ripresa in vista della Serie A

Giorno di riposo quello di oggi, martedì 15 agosto, per i ragazzi di Ivan Juric, reduci dalla vittoria per 2-1 e dal conseguente passaggio di turno in Coppa Italia di ieri sera, 14 agosto. Il Toro, infatti, riprenderà gli allenamenti in vista della prima partita di Serie A domani, mercoledì 16 agosto: il primo impegno dei granata in campionato li vedrà impegnato allo Stadio Olimpico Grande Torino contro il Cagliari, lunedì 21 agosto alle 18:30.