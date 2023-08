Torino, la giornata: riprendono gli allenamenti in vista della Serie A

Dopo la vittoria in Coppa Italia di lunedì e la giornata di riposo di ieri, i granata tornano in campo per allenarsi in vista del primo match di Serie A. Il Torino infatti, scenderà in campo allo Stadio Olimpico Grande Torino contro il Cagliari, lunedì 21 agosto alle 18:30. Dopo il passaggio del turno di Coppa Italia, i ragazzi di Ivan Juric vogliono iniziare con il piede giusto anche in campionato. Quest’oggi, mercoledì 16 agosto, infatti, il gruppo guidato dal tecnico croato svolgerà una sessione di allenamento per perfezionare gli ultimi aspetti, per arrivare alla sfida di lunedì al massimo della forma.