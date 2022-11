Torino, la giornata: seduta di allenamento in vista della sfida con il Bologna

Nella giornata odierna il Toro svolgerà una seduta di allenamento per preparare la partita di domenica in casa dei rossoblù

Il Torino dopo aver archiviato la vittoria per 2-1 contro il Milan è già con la testa al prossimo impegno. I granata scenderanno in campo domenica 6 alle ore 12:30 contro il Bologna. Si tratta di una trasferta non semplice e per la quale Juric vuole preparare al meglio i suoi ragazzi. Quest'oggi infatti i granata saranno impegnati in una seduta di allenamento per arrivare a questo impegno nelle migliori condizioni possibili e dare continuità alle recenti vittorie.