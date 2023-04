Torino, la Lazio si avvicina: antivigilia di lavoro al Fila. In gruppo Ricci

Mancano due giorni a Lazio-Torino, gara valevole per la trentunesima di Serie A e in programma per sabato alle 18 all’Olimpico di Roma. In questo giovedì di antivigilia, il Torino effettuerà una seduta di allenamento al Filadelfia. Salvo sorprese, si riunirà al gruppo Samuele Ricci dopo la botta al polpaccio rimediata contro la Salernitana.