Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile

Si dovranno attendere gli sviluppi, ma le condizioni di Nikola Vlasic non sembrano preoccupare troppo il Torino. Il giocatore croato è rientrato anzitempo dal ritiro con la sua Nazionale per un dolore al pube (QUI gli aggiornamenti) e quindi è già tornato al Filadelfia. Eppure le sue condizioni non dovrebbero tenerlo ai box per troppo tempo. Lo staff della Croazia ha preferito rispedirlo a Torino visto che non era abile e arruolabile per gli impegni di qualificazione all'Europeo del 2024, ma nessuno allarmismo.

Torino, le condizioni di Vlasic non preoccupano: con il Bologna potrebbe esserci — Come detto precedentemente, ora si dovrà attendere il suo pieno recupero e vedere come andrà il periodo per smaltire il dolore. La sensazione è che Vlasic possa esserci contro il Bologna. D'altronde il Torino ne ha bisogno. Con Ricci e Linetty infortunati e il passaggio al 3-5-2 (con Tameze braccetto di difesa obbligato), Juric ha bisogno del croato in mezzo al campo nel nuovo ruolo di mezzala. Le alternative scarseggiano e quindi ora la speranza dell'ambiente granata è che il ragazzo possa essere pienamente recuperato per il Bologna.

D'altronde al momento il Torino ha tanti giocatori fermi. Oltre ai già citati Linetty e Ricci, c'è sempre da tenere in considerazione Schuurs che ha terminato la stagione. La fortuna è che in difesa Sazonov e Zima sono con le rispettive Nazionali e dovrebbero essere recuperati, questo aiuta soprattutto a liberare Tameze nel caso di emergenza. La partita contro il Bologna però è molto importante e l'obiettivo dei granata è non arrivarci in emergenza.

