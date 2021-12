Torino, l’esito dei tamponi: due nuovi casi di positività al Covid-19

Il Torino ha effettuato il primo giro di tamponi dopo la settimana di pausa per le vacanze di Natale: positivi due tesserati

Il Torino ha effettuato il primo giro di tamponi dopo la settimana di pausa per le vacanze di Natale. L'esito è arrivato qualche minuto fa: positivi due tesserati, un calciatore e un membro dello staff. Secondo quanto ha comunicato il club granata, i due membri risultati positivi al Covid-19 - regolarmente vaccinati - osserveranno il periodo di isolamento presso il loro domicilio in accordo con l’autorità sanitaria locale. Ai due va aggiunto Simone Verdi, risultato positivo ma in isolamento a Bologna da giorni e senza contatti con i compagni.