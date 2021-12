Torino, la ripresa al Filadelfia: assente Aina. Terapie per Belotti e Berisha

I granata hanno svolto una seduta tecnica, con esercitazioni a tema e movimenti sul possesso palla diretta da Ivan Juric

Il Torino torna ad allenarsi al Filadelfia dopo la sosta per le vacanze di Natale. I granata hanno svolto una seduta tecnica, con esercitazioni a tema e movimenti sul possesso palla diretta da Ivan Juric. Non presenti all'allenamento Ola Aina, convocato dalla Nigeria per la prossima Coppa d'Africa che si terrà in Camerun dal 9 gennaio al 6 febbraio, e Simone Verdi, in isolamento dopo essere risultato positivo al Covid-19. Terapie, invece, per Andrea Belotti - problema muscolare alla coscia destra - ed Etrit Berisha - problema muscolare al flessore sinistro - , i due non hanno lavorato con il tecnico granata e il resto della squadra. Domani il Torino svolgerà un altro programma di lavoro, come da calendario in vista della ripresa del campionato di Serie A.