UFFICIALE – Torino, Aina convocato dalla Nigeria per la Coppa d’Africa

L'esterno salterà da un minimo di 3 a un massimo di 5 partite di campionato, a seconda dei risultati della sua nazionale

L'esterno del Torino Ola Aina è stato convocato dalla Nigeria per la Coppa d'Africa che si terrà nel mese di gennaio in Camerun dal 9 gennaio al 6 febbraio. Nella lista del ct Gernot Rohr ci sono anche l'attaccante del Napoli Victor Osimhen e l'ex Toro Umar Sadiq. La Nigeria sarà impegnata almeno sino al 19 gennaio, data della terza partita del girone. Aina, dunque, salterà almeno 3 partite di campionato col Torino, e il numero potrebbe salire sulla carta fino a 5 se la Nigeria dovesse andare avanti nella competizione. Aina sarà l'unico giocatore del Torino che disputerà la competizione: come noto da qualche giorno, infatti, Wilfried Singo non è stato convocato dalla Costa d'Avorio.