Toro, Verdi positivo al Covid: nessun contatto con il gruppo squadra

Il giocatore si trova in isolamento a Bologna insieme alla fidanzata, anche lei positiva già da qualche giorno

Brutte notizie in casa Toro: Simone Verdi ha contratto il Covid. Ad annunciarlo con una storia Instagram la fidanzata e futura moglie Laura, risultata positiva negli scorsi giorni. I due si trovano attualmente in isolamento a Bologna, dove l'attaccante stava già svolgendo attività di recupero dall'infortunio nell'ultima settimana. Verdi non ha contatti con il gruppo squadra da diversi giorni, essendo stato a Bologna per recuperare dai suoi problemi muscolari in un centro specializzato, e da questo punto di vista non c'è il rischio di un focolaio all'interno della rosa granata.