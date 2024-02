Torino, Linetty fa cento presenze in granata. Juric: “È importante per tutti”

Sembra passata un'eternità dall'esordio di Karol Linetty in quel lontano 19 settembre 2020 contro la Fiorentina. 99 partite dopo, il centrocampista polacco ha festeggiato contro il Lecce la centesima presenza con la maglia del Torino : Linetty è entrato negli ultimi minuti della sfida contro i salentini sostituendo Ilic e fin da subito si è preso in mano il centrocampo granata. Lo stesso Juric nella conferenza post partita ha elogiato la sua importanza all'interno del sistema del Toro: "Mi sembrava giusto mettere Linetty per dare quella sostanza che solo lui può dare".

Un traguardo tagliato da protagonista

In questi anni il centrocampista ex Sampdoria è stato ritenuto una seconda scelta partendo indietro nelle gerarchie rispetto ai vari Lukic, Baselli, Mandragora, Pobega, Praet e infine gli attuali compagni di squadra Ilic e Ricci, ma Linetty ha sempre fatto parlare il campo al posto suo sudando per la maglia e lottando sempre col coltello fra i denti. Soprattutto nella scorsa stagione il centrocampista è stato uno dei giocatori più impiegati da Juric venendo impiegato in bene 35 partite - settimo per presenze nella rosa granata e dopo Vlasic il centrocampista con più gettoni. Quest'anno ha collezionato solo 17 presenze su 25 disponibili, ma è diventato essenziale per aggrapparsi il Toro sulle spalle quando Ilic e Ricci hanno avuto un fisiologico calo. Anche per questo a inizio 2024 Linetty e il Torino hanno rinnovato il contrattoper un altro anno.