Torino, Lovato si candida per il finale di stagione: in ballo un futuro in granata

Una prima chiave di lettura arriva dal campo. La difesa è stata in emergenza per gran parte della stagione, con defezioni più o meno lunghe aggiuntesi alla rottura del crociato di Schuurs. Così Juric ha ridisegnato più volte il reparto, dando spazio a chi è stato più disponibile e ruotando spesso gli interpreti. Lovato si candida concretamente per il finale di stagione a un ballottaggio con Tameze, a sua volta prossimo al rientro in seguito a un interessamento distrattivo di basso grado al bicipite femorale destro. Con Djidji fuori, ci sarà modo di alternare le due possibilità per provare a rendersi protagonisti da qui alla fine.

Lovato, un finale importante per portare il Toro a esercitare il riscatto

La seconda chiave arriva dal mercato. Djidji è un giocatore che ha speso tanto per Toro, ma gli infortuni in questa stagione hanno inciso evidentemente sul contributo che avrebbe potuto dare ai granata. Dopo aver rinnovato per un anno il contratto con il Torino, il francese torna in scadenza a giugno ed è verosimile che il club granata non opti per un ulteriore rinnovo. A quel punto ci sarebbe uno slot da coprire in difesa e qui si apre una possibilità per Lovato. Il centrale deve però far vedere sul campo in questi ultimi mesi di campionato di valere la cifra del riscatto, fissato intorno ai 4 milioni di euro. Non è un compito da poco dimostrare di poter essere la soluzione interna al dopo Dijdji, Lovato deve provarci. È il momento di dare il tutto per tutto per inseguire un futuro in granata.