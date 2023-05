Oggi, sabato 27 maggio, alle ore 15, il Torino di Ivan Juric scenderà in campo all'Alberto Picco per sfidare lo Spezia nella gara valida per la 37^ giornata di campionato. In campo alle 13 anche la Primavera, che sfiderà l'Empoli in casa. Come di consueto, sarà possibile seguire in diretta testuale entrambi gli appuntamenti sulle colonne di Toro News.