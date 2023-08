Torino, matchday: alle 17 l’ultimo test pre stagionale contro il Reims

Alle 17 di questo pomeriggio, il Torino scenderà per la seconda amichevole in territorio francese, in seguito a quelle giocate contro Feralpisalò e Modena a Pinzolo, e contro il Lens in Francia. Quest'oggi, domenica 6 agosto, l'avversario sarà lo Stade de Reims: per i granata, sarà l'ultimo test prima di cominciare ufficialmente la stagione, lunedì 14 agosto con la Coppa Italia. La gara di oggi, sarà possibile seguirla su Torino Channel e, come sempre, tramite la diretta testuale di Toro News.