Torino-Milan 2-1, le reazioni social: “Goduria Abissale”

È una vittoria di assoluto prestigio, quella che il Torino ottiene tra le mura amiche contro il Milan. Per sconfiggere i campioni d'Italia in carica e far esplodere la gioia dell'Olimpico Grande Torino sono decisive le reti di Djidji e Miranchuk, entrambe nel primo tempo. Non è servito a nulla, invece, il gol di Messias a 20' dalla fine, su cui si sono concentrati molti commenti dei tifosi granata: questi i migliori tweet dei tifosi del Torino.